Dl Sostegni, gli infermieri potranno vaccinare fuori orario: stop al vincolo di esclusività. Deroghe anche per specializzandi e farmacie (Di venerdì 19 marzo 2021) stop al vincolo di esclusività per gli infermieri assunti nell’ambito del Sistema sanitario nazionale, così da poterli arruolare nella campagna di vaccinazione fuori dall’orario di lavoro. Deroghe anche per i medici specializzandi (già a partire dal primo anno di corso), per i medici militari e per i farmacisti, che potranno somministrare i vaccini in autonomia dopo un’opportuna formazione. Con il via libera al decreto Sostegni in Consiglio dei ministri, il governo punta ad impiegare più personale possibile per le iniezioni, contestualmente allo stanziamento di quasi 5 miliardi di euro di risorse aggiuntive per il contrasto alla pandemia. “La posta principale è per l’acquisto di vaccini e farmaci (2,8 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021)aldiper gliassunti nell’ambito del Sistema sanitario nazionale, così da poterli arruolare nella campagna di vaccinazionedall’di lavoro.per i medici(già a partire dal primo anno di corso), per i medici militari e per i farmacisti, chesomministrare i vaccini in autonomia dopo un’opportuna formazione. Con il via libera al decretoin Consiglio dei ministri, il governo punta ad impiegare più personale possibile per le iniezioni, contestualmente allo stanziamento di quasi 5 miliardi di euro di risorse aggiuntive per il contrasto alla pandemia. “La posta principale è per l’acquisto di vaccini e farmaci (2,8 ...

Advertising

borghi_claudio : @FedericaFlajani Calcolare i sostegni sulle perdite non va bene perchè una marea di artigiani e professionisti con… - borghi_claudio : @giangoSGV Io sull'entità dei sostegni sto battagliando ma bisogna essere realisti nelle richieste se no si rischia… - ItaliaViva : L'obiettivo è far ripartire il Paese con la vaccinazione, con il sostegno economico e con gli investimenti. Il Decr… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Dl Sostegni, gli infermieri potranno vaccinare fuori orario: stop al vincolo di esclusività. Deroghe anche per special… - ispettoremax : RT @iomaredinverno: Se qualcuno mi spiega che cazzo c’entra la rottamazione delle cartelle,alias condono, risalenti ad anni fa quando non s… -