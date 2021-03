Covid, l'Italia si stringe nel ricordo (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - Il decreto Sostegni ormai all'ultimo miglio. L'omaggio alle vittime del Covid, insieme alla necessità di non mancare il passo sul fronte delle vaccinazioni. Il Pd che vede la nuova segreteria fare i suoi primi passi. Sono questi i punti salienti dall'agenda delle ultime, e delle prossime, ore che vedono Mario Draghi preparare il Consiglio dei ministri di domani: dopo una serie di rinvii, dovrebbe arrivare il disco verde agli aiuti a famiglie e imprese attesi da gennaio. Decisivo, in proposito, sarà l'incontro di oggi tra i ministri di Economia, Daniele Franco, e Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, con i capigruppo. Ma questa è anche, anzi soprattutto, la Giornata del ricordo, delle bandiere a mezz'asta, con il presidente del Consiglio a Bergamo per ricordare le vittime della pandemia. In attesa che l'Ema, l'agenzia europea del farmaco, ... Leggi su agi (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - Il decreto Sostegni ormai all'ultimo miglio. L'omaggio alle vittime del, insieme alla necessità di non mancare il passo sul fronte delle vaccinazioni. Il Pd che vede la nuova segreteria fare i suoi primi passi. Sono questi i punti salienti dall'agenda delle ultime, e delle prossime, ore che vedono Mario Draghi preparare il Consiglio dei ministri di domani: dopo una serie di rinvii, dovrebbe arrivare il disco verde agli aiuti a famiglie e imprese attesi da gennaio. Decisivo, in proposito, sarà l'incontro di oggi tra i ministri di Economia, Daniele Franco, e Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, con i capigruppo. Ma questa è anche, anzi soprattutto, la Giornata del, delle bandiere a mezz'asta, con il presidente del Consiglio a Bergamo per ricordare le vittime della pandemia. In attesa che l'Ema, l'agenzia europea del farmaco, ...

