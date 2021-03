Uomini e donne anticipazioni: LUCA tra ANGELA e ELISABETTA (Di giovedì 18 marzo 2021) Come riportano i palinsesti odierni Mediaset, questo pomeriggio (18 marzo) Uomini e donne non va in onda, rinnovando l’appuntamento ai propri telespettatori a domani alle 14.45. Nelle prossime puntate del fortunato dating show condotto da Maria De Filippi, il cavaliere del trono over LUCA continuerà la propria conoscenza con ELISABETTA e ANGELA. L’uomo si è trovato molto bene con entrambe, pur riscontrando alcune differenze tra le due donne. Con ELISABETTA è stato un colpo di fulmine scattato durante la sfilata di lei, che immediatamente l’ha stregato con alcuni sguardi ammiccanti. Durante l’esterna i due hanno trascorso del tempo piacevole insieme ma secondo LUCA non c’è stata quella passione che pensava potesse esserci durante il loro ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 18 marzo 2021) Come riportano i palinsesti odierni Mediaset, questo pomeriggio (18 marzo)non va in onda, rinnovando l’appuntamento ai propri telespettatori a domani alle 14.45. Nelle prossime puntate del fortunato dating show condotto da Maria De Filippi, il cavaliere del trono overcontinuerà la propria conoscenza con. L’uomo si è trovato molto bene con entrambe, pur riscontrando alcune differenze tra le due. Conè stato un colpo di fulmine scattato durante la sfilata di lei, che immediatamente l’ha stregato con alcuni sguardi ammiccanti. Durante l’esterna i due hanno trascorso del tempo piacevole insieme ma secondonon c’è stata quella passione che pensava potesse esserci durante il loro ...

Advertising

poliziadistato : #18marzo 2020 #Bergamo Un'immagine indelebile nella mente di tutti. Oggi #GiornataNazionale in memoria vittime da… - THEREALSCANDAL : Siamo nel 2021, 2-0-2-1 ed esistono ancora persone che guardano schifati due donne o due uomini mano per mano. Ma t… - riotta : In Lombardia nel 2021 le donne fanno i lavori domestici gli uomini no. Aspetto i commenti sdegnati degli intellettu… - Ione_Ferranti : RT @HuffPostItalia: Metà donne metà uomini, Enrico Letta nomina la nuova segreteria Pd - Tete89234854 : @MegnaRebecca Non ha mai capito un caxxo delle donne, del loro cuore e continua imperterrito, preferire una Verza c… -