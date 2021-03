Nuovo Stadio Milano, Salvini: “Prima parte, meglio è. Il problema sono i guai economici di una delle due società” (Di giovedì 18 marzo 2021) Matteo Salvini è intervenuto ai microfoni di Telelombardia per parlare del progetto del Nuovo Stadio a Milano. “Il Nuovo Stadio di San Siro a Milano sono un miliardo e 200 milioni di euro di investimenti. sono migliaia di posti lavoro ed è la riqualificazione di un quartiere e quindi Prima parte e meglio è“, ha spiegato il leader della Lega. Che ha poi sottolineato: “Il partito dei no aveva poco senso Prima del Covid, figurarsi ora. Mi sembra che il problema più che il no dei Verdi, di cui ci faremo una ragione, sono i problemi economici di una delle due società di calcio“. “La cosa ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Matteoè intervenuto ai microfoni di Telelombardia per parlare del progetto del. “Ildi San Siro aun miliardo e 200 milioni di euro di investimenti.migliaia di posti lavoro ed è la riqualificazione di un quartiere e quindiè“, ha spiegato il leader della Lega. Che ha poi sottolineato: “Il partito dei no aveva poco sensodel Covid, figurarsi ora. Mi sembra che ilpiù che il no dei Verdi, di cui ci faremo una ragione,i problemidi unaduedi calcio“. “La cosa ...

