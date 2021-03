Ibrahimovic torna in Nazionale: «Me lo merito, per quello mi hanno scelto» (Di giovedì 18 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic è tornato tra i convocati della Nazionale svedese: ecco le dichiarazioni del centravanti del Milan sul ritorno nella selezione Zlatan Ibrahimovic torna in Nazionale. Intervenuto ai canali ufficiali della selezione svedese, Ibrahimovic ha parlato così del suo ritorno in Nazionale. «Sono tornato perché me lo merito, per quello che ho fatto in questi mesi, non perché sono e mi chiamo Zlatan Ibrahimovic, ma per come contribuisco in campo. Ecco perché mi hanno scelto». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU MILANNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Zlatanto tra i convocati dellasvedese: ecco le dichiarazioni del centravanti del Milan sul ritorno nella selezione Zlatanin. Intervenuto ai canali ufficiali della selezione svedese,ha parlato così del suo ritorno in. «Sonoto perché me lo, perche ho fatto in questi mesi, non perché sono e mi chiamo Zlatan, ma per come contribuisco in campo. Ecco perché mi». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU MILANNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

