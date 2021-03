Tlc | Paita Iv | ' bene Giorgetti | subito punto su rete unica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Come giustamente detto dal ministro, è necessario fare quanto prima ilsullo sviluppo di unanazionale. Il tema è troppo delicato per non essere affrontato con urgenza". Ad affermarlo in una nota è Raffaella, presidente della Commissione Trasporti della Camera, a proposito dell'audizione del ministro dello Sviluppo economico Giancarlosul Recovery. "Bisogna procedere nel modo più rapido possibile, coinvolgendo il Parlamento. Quanto alla questione dell'innovazione, dell'intervento del ministro abbiamo molto apprezzato i riferimenti alla necessità di implementare il cablaggio di ospedali, scuole, di raggiungere le aree bianche e, più in generale, l'impegno a supporto delle imprese. Il Recovery Fund rappresenta ...