Pulizia e cucina | domande ‘solo per donne’ | è bufera

"Preparazione del cibo, governo della casa e biancheria". Sono le domande con l'asterisco 'solo per donne' di un questionario dalla Asst Rhodense per i pazienti guariti dal Covid-19 in ospedale per un controllo. A denunciare il questionario 'maschilista' è Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli di Milano, in un post sui social, commentando 'Regione Lombardia anno 2021'. Lo stesso Paladini, su Twitter, fa poi sapere che l'ospedale si è scusato e ha annunciato l'immediato ritiro del questionario retrogrado. "La direttrice generale dell'Asst Rhodense spiega l'errore (di traduzione) vabbè.. ma la cosa importante è che si scusa e ha disposto il ritiro del questionario seduta stante. Sono felice" conclude Paladini.

