Decreto organico docenti 2021/22: i posti Covid non ci saranno, sindacati delusi. Cosa serve per riconfermarli (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Ministero ha presentato ai sindacati la bozza sugli organici del personale docente per l'anno scolastico 2021/22: un documento importante e atteso, dal quale dipendono sia le scelte professionali di numerosi docenti, sia la vita lavorativa. I parametri per la costituzione delle classi sono invariati, il decremento degli alunni potrebbe portare però a classi meno numerose a fronte di personale invariato. L'articolo .

