Atalanta a testa alta È stato bello | ma la Champions è dei più forti

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Èun bel sogno, ma non ci eravamo illusi e quindi non siamo nemmeno delusi. Magari dispiaciuti, per come è andata la prima partita, che la Dea avrebbe meritato di non perdere. Però, ragazzi, grazie lo stesso. Hanno vinto i piùe lanon ammette deroghe: va avanti chi ha più qualità, esperienza, capacità di stare in partita a questi livelli. Quando il presidente Percassi ripete che “siamo all’Università del calcio”, non fa altro che ricordare il valore delle squadre con cui si è dovuta confrontare l’. Che, finché ha potuto, si è tenuta in gioco e ha dato la sensazione di poter tenere in bilico il risultato: poi l’errore del portiere e il rigore del 2-0… Episodi? D’accordo, ma anche questi sono il segnale di una differenza. Gasperini ha le sue ragioni quando dice che “si può fare di più”, ...