Morto grande pittore napoletano | chi era il fondatore del “Gruppo Sud”

(Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEra considerato uno degli artista viventi più influenti della pittura contemporanea. IlArmando De Stefano èall’età di 94 anni a Napoli, la città in cui è nato il 27 novembre 1926. De Stefano si diplomò all’Accademia di Belle Arti per iniziare poi la carriera di docente. Inizio la sua attività artistica nel 1947 dando vita con altri sei pittori napoletani al “Sud”, espressione dell’adesione a una pittura realistico-sociale. Gli anni dal 1956 al ’61 lo videro impegnato in un’area che si richiamava all’Espressionismo materico e astratto. Nel ’62 De Stefano riscoprì il piacere del ritorno alla pittura d’immagini, con quanto di popolare e narrativo essa è capace di esprimere. Da allora sono nati i suoi grandi cicli, che dall’Inquisizione a Masaniello alla Rivoluzione napoletana del 1799, ...

Era considerato uno degli artista viventi più influenti della pittura contemporanea. Il pittore Armando De Stefano è morto all'età di 94 anni a Napoli, la città in cui è nato il 27 novembre 1926. De ...