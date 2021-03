Ibrahimovic in Nazionale, il CT della Svezia: “Sarà con noi agli Europei” (Di martedì 16 marzo 2021) Janne Andersson, CT della Svezia, ha parlato della convocazione in Nazionale di Zlatan Ibrahimovic dopo quasi cinque anni. Annuncio sugli Europei Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 16 marzo 2021) Janne Andersson, CT, ha parlatoconvocazione indi Zlatandopo quasi cinque anni. Annuncio sugliPianeta Milan.

Advertising

AntoVitiello : Ufficiale #Ibrahimovic convocato in Nazionale, lo ha appena annunciato il ct della Svezia - AAlciato : Dalla Nazionale svedese è arrivata la pre-convocazione per #Ibrahimovic @SkySport - SkySport : Ibrahimovic pronto a tornare in Nazionale: pre-convocato dalla Svezia per le prossime gare - infoitsport : Ibrahimovic convocato in nazionale: è la prima volta dal 2016: “Il ritorno di dio” - solomondocalcio : Zlatan torna ufficialmente nella nazionale Svedese a 39 anni a quasi 5 anni di distanza dalla sua ultima presenza.… -