Fedez sui ritardi dei vaccini anti Covid: “Problemi per gli anziani, anche mia nonna” (Di lunedì 15 marzo 2021) Presa di posizione di Fedez sui ritardi dei vaccini. Il rapper e imprenditore milanese nelle stories su Instagram mostra lo schermo del cellulare di sua nonna che nelle ultime ore ha ricevuto la comunicazione di un ritardo nell ricevimento del vaccino anti Covid. Come sottolinea Il Sole 24 Ore la prospettiva del governo di vaccinare almeno l’80% della popolazione entro settembre 2021 sta incontrando diversi Problemi. Tra i motivi si individua il taglio delle consegne dell’AstraZeneca che si ripercuote, inevitabilmente, sulle prenotazioni degli over 80. La vaccinazione per gli anziani dovrebbe essere completata entro la fine di marzo, ma una serie di concause sta facendo slittare gli appuntamenti. Il problema è stato oggetto di polemiche ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Presa di posizione disuidei. Il rapper e imprenditore milanese nelle stories su Instagram mostra lo schermo del cellulare di suache nelle ultime ore ha ricevuto la comunicazione di un ritardo nell ricevimento del vaccino. Come sottolinea Il Sole 24 Ore la prospettiva del governo di vaccinare almeno l’80% della popolazione entro settembre 2021 sta incontrando diversi. Tra i motivi si individua il taglio delle consegne dell’AstraZeneca che si ripercuote, inevitabilmente, sulle prenotazioni degli over 80. La vaccinazione per glidovrebbe essere completata entro la fine di marzo, ma una serie di concause sta facendo slittare gli appuntamenti. Il problema è stato oggetto di polemiche ...

