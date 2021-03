ATP 500 Acapulco: follia di Damir Dzumhur, minaccia l’arbitro e viene squalificato (Di lunedì 15 marzo 2021) follia di Damir Dzumhur che ha minacciato di morte il giudice di sedia per una chiamata sul 5-5 nel primo set del match di secondo turno delle qualificazioni contro l’olandese Botic Van De Zandschulp. Il bosniaco, sicuro che il colpo dell’avversario fosse out, di fatto non ha risposto ma la chiamata dell’arbitro non è arrivata. Dopo una sceneggiata nella quale ha lasciato per terra la racchetta aggirandosi per il campo e protestando, Dzumhur ha subito il break. L’ex numero 23 del ranking ATP ha continuato ad inveire sia contro l’avversario che contro l’arbitro. La conclusione di questo comportamento folle è arrivata sul 6-5 (15-15) del primo set quando Van De Zandschulp era al servizio. Il tennista bosniaco ha minacciato di morte il giudice di sedia ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021)diche hato di morte il giudice di sedia per una chiamata sul 5-5 nel primo set del match di secondo turno delle qualificazioni contro l’olandese Botic Van De Zandschulp. Il bosniaco, sicuro che il colpo dell’avversario fosse out, di fatto non ha risposto ma la chiamata delnon è arrivata. Dopo una sceneggiata nella quale ha lasciato per terra la racchetta aggirandosi per il campo e protestando,ha subito il break. L’ex numero 23 del ranking ATP ha continuato ad inveire sia contro l’avversario che contro. La conclusione di questo comportamento folle è arrivata sul 6-5 (15-15) del primo set quando Van De Zandschulp era al servizio. Il tennista bosniaco hato di morte il giudice di sedia ...

