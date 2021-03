Utili anche ai lavoratori, l'economia della condivisione del nuovo Pd di Letta (Di domenica 14 marzo 2021) Il guizzo arriva subito dopo aver rimarcato che la cornice dell’agenda economica è quella dell’Europa del Recovery. Sono passati quaranta minuti dall’inizio dell’intervento davanti all’assemblea del Pd in streaming quando Enrico Letta prova a dare una scossa. “Il Pd - dice - deve elaborare idee nuove in economia, non siamo qui per gestire l’esistente”. L’idea - destinare gli Utili delle imprese anche ai lavoratori - prova a calibrarsi su una sfida ancora più grande e complessa, quella che definisce “un’economia della condivisione”. Datori di lavoro e dipendenti insieme come formula di un mercato del lavoro che dopo l’emergenza e la ripresa dei licenziamenti andrà ridisegnato, quantomeno riadattato. È la declinazione economica di quel riformismo che ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 marzo 2021) Il guizzo arriva subito dopo aver rimarcato che la cornice dell’agenda economica è quella dell’Europa del Recovery. Sono passati quaranta minuti dall’inizio dell’intervento davanti all’assemblea del Pd in streaming quando Enricoprova a dare una scossa. “Il Pd - dice - deve elaborare idee nuove in, non siamo qui per gestire l’esistente”. L’idea - destinare glidelle impreseai- prova a calibrarsi su una sfida ancora più grande e complessa, quella che definisce “un’”. Datori di lavoro e dipendenti insieme come formula di un mercato del lavoro che dopo l’emergenza e la ripresa dei licenziamenti andrà ridisegnato, quantomeno riadattato. È la declinazione economica di quel riformismo che ...

Advertising

rscano : Una delle cose socialmente utili che andrebbero fatte: wifi nelle strutture ospedaliere dove spesso non c'è copertu… - HuffPostItalia : Utili anche ai lavoratori, l'economia della condivisione del nuovo Pd di Letta - MiyakeEau : Aiutare chi è in difficoltà,sia essere umano che animale,aiuta a stare meglio e sentirsi utili.LEGGETE,PER FAVORE,Q… - claudioferroDM : @PakoTataranni @FBiasin In realtà ne ho citati due, che secondo me possono essere più utili alla causa oggi. Non è… - recifar : RT @MonzeglioMarco: @recifar @IgnazioRocco @CarloStagnaro @carloalberto Situazione drammatica anche nei poliuretani, utili in grandi catene… -