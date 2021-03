Traffico Roma del 14-03-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 marzo 2021) LuceverdeBuonasera Bentrovati a questo aggiornamento da Simona Cerchiara a causa di un incidente da circa due ore disagi sulla Cassia bis andando versoincidente avvenuto nella zona di Le Rughe e che sta provocando incolonnamenti da all’altezza di Cesano come alternativa uscire dalla Cassia bis in direzione a Cesano percorrere la braccianense e a pulire la Cassia via Cassia dove però abbiamo rallentamenti a causa deltra la storta e la Giustiniana poco ilsul lungotevere possibili rallentamenti in zona Trastevere è all’altezza di Castel Sant’Angelo al Aurelio in via del Casale di San Pio Quinto attenzione un incidente intanto sulla via Aurelia Antica si rallenta vicino a via della Pisana per la chiusura del viadotto della Magliana rallentamenti e code sulla ...