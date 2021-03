Spezza la catena e fugge dalla finestra: pappagallo recuperato dai Vigili del fuoco (Di domenica 14 marzo 2021) Giusto il tempo di un breve volo libero, poi si è incastrato tra i rami di un albero. Ieri mattina attorno alle 11 una squadra del Comando dei Vigili del fuoco di Brescia è intervenuta in soccorso di ... Leggi su bresciatoday (Di domenica 14 marzo 2021) Giusto il tempo di un breve volo libero, poi si è incastrato tra i rami di un albero. Ieri mattina attorno alle 11 una squadra del Comando deideldi Brescia è intervenuta in soccorso di ...

Advertising

gianfrancosecc5 : @valeriedupin @la_peau_douce_ Spezza la catena... dillo ai tuoi figli!?? - W1VLDFL0W3R : @93HVRAN non devi aprire il tweet altrimenti non si vedono gli altri e la catena si spezza, devi fare lo screen tipo come se lo trovi in tl - EnricoVolpini : @LeastSquares71 @nonho_nomutente @maurosimo66 Fino a che la catena non si “spezza” il gioco può andare avanti all’… - 6a6ybossLC : nella famiglia c’è sempre quello che spezza la catena della povertà???? - MucciNiccolo : RT @TeoMartin7: Sei giù di morale e ascolti canzoni tristi e ti intristisci ancora di più e ascolti canzoni ancora più tristi e così in loo… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezza catena Spezza la catena e fugge dalla finestra: pappagallo recuperato dai Vigili del fuoco Dopo aver spezzato la catena del trespolo, il grosso volatile azzurro è fuggito dalla finestra aperta, salvo incastrarsi tra i rami di un albero poco dopo. Con il supporto dell'autoscala, gli agenti ...

CORAGGIOSO E IMPERFETTO, LO SPEZIA E' IN CRESCITA - Ma è uno Spezia tatticamente quadrato e spezza il ritmo della Dea. Ci proverà anche Ricci da fuori, ... Toloi ci mette il piede, evitando il peggio ma sulla catena sinistra lo Spezia funziona davvero ...

Spezza la catena e fugge dalla finestra: pappagallo recuperato dai Vigili del fuoco BresciaToday Dopo aver spezzato ladel trespolo, il grosso volatile azzurro è fuggito dalla finestra aperta, salvo incastrarsi tra i rami di un albero poco dopo. Con il supporto dell'autoscala, gli agenti ...Ma è uno Spezia tatticamente quadrato eil ritmo della Dea. Ci proverà anche Ricci da fuori, ... Toloi ci mette il piede, evitando il peggio ma sullasinistra lo Spezia funziona davvero ...