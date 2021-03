Covid: Bassetti, 'mi rivaccinerei con AstraZeneca' (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "AstraZeneca è un vaccino che ha mostrato che se usato su vasta scala riduce le ospedalizzazioni Covid con polmonite. Io, se potessi, mi rivaccinerei con AstraZeneca, ci metterei il braccio, non avrei nessuna paura a rifarlo. Non dimentichiamo che qualunque farmaco che assumiamo ha effetti collaterali". Lo ha detto l'infettivologo Matteo Bassetti intervenendo a Domenica In ed ha aggiunto: "Mi rivolgo ai magistrati, rispondano in 24-48 ore. Il modo per uscire da questo incubo sono i vaccini. Spero che chi domani è programmato per farlo, lo faccia, contento di farlo". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "è un vaccino che ha mostrato che se usato su vasta scala riduce le ospedalizzazionicon polmonite. Io, se potessi, micon, ci metterei il braccio, non avrei nessuna paura a rifarlo. Non dimentichiamo che qualunque farmaco che assumiamo ha effetti collaterali". Lo ha detto l'infettivologo Matteointervenendo a Domenica In ed ha aggiunto: "Mi rivolgo ai magistrati, rispondano in 24-48 ore. Il modo per uscire da questo incubo sono i vaccini. Spero che chi domani è programmato per farlo, lo faccia, contento di farlo".

