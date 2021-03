LIVE Tirreno-Adriatico. Terni-Prati di Tivo in DIRETTA: cinque uomini in fuga (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.54 Aumenta il gap dei fuggitivi: siamo a 5?. 12.45 Gruppo già lontano a 4’20”. 12.42 Si va a raggruppare il drappello al comando. Sono in cinque: gli italiani Bais (Androni Sidermec) e Canola (Gazprom RusVelo), i danesi Vinjebo (Qhubeka Assos) e Wurtz Schmidt (Israel StartUp Nation) e Benjamin Thomas (Groupama FDJ). 12.34 Siamo vicini alla prima ascesa di giornata: Forca di Arrone, non contrassegnata come GPM. 12.32 Canola e Vinjebo si rialzano. Restano in tre davanti. 12.29 Dal gruppo parte anche Marco Canola, della Gazprom RusVelo. 12.25 Contrattacchi da dietro: arrivano Benjamin Thomas (Groupama FDJ) ed Emil Vinjebo (Qhubeka Assos). 12.23 Si riporta sull’azzurro Mads Wurtz Schmidt della Israel StartUp Nation. 12.18 Subito qualche attacco: ci prova Mattia Bais (Androni Sidermec). 12.13 La ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.54 Aumenta il gap dei fuggitivi: siamo a 5?. 12.45 Gruppo già lontano a 4’20”. 12.42 Si va a raggruppare il drappello al comando. Sono in: gli italiani Bais (Androni Sidermec) e Canola (Gazprom RusVelo), i danesi Vinjebo (Qhubeka Assos) e Wurtz Schmidt (Israel StartUp Nation) e Benjamin Thomas (Groupama FDJ). 12.34 Siamo vicini alla prima ascesa di giornata: Forca di Arrone, non contrassegnata come GPM. 12.32 Canola e Vinjebo si rialzano. Restano in tre davanti. 12.29 Dal gruppo parte anche Marco Canola, della Gazprom RusVelo. 12.25 Contrattacchi da dietro: arrivano Benjamin Thomas (Groupama FDJ) ed Emil Vinjebo (Qhubeka Assos). 12.23 Si riporta sull’azzurro Mads Wurtz Schmidt della Israel StartUp Nation. 12.18 Subito qualche attacco: ci prova Mattia Bais (Androni Sidermec). 12.13 La ...

