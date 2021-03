LIVE Parigi-Nizza, Settima tappa in DIRETTA: arrivo in salita a La Colmiane! (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Settima tappa della Parigi-Nizza 2021, Le Broc-Valdeblore La Colmiane di 119.2 chilometri, la tappa regina della ‘Corsa del sole’. Classifica Parigi-Nizza 2021 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Settima tappa della Parigi-Nizza 2021, Le Broc – Valdeblore La Colmiane di 119,2 km. Siamo giunti alla giornata decisiva della gara, quella di oggi è la tappa regina di questa edizione della corsa francese, nonostante l’accorciamento legato a questioni ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alladelladella2021, Le Broc-Valdeblore La Colmiane di 119.2 chilometri, laregina della ‘Corsa del sole’. Classifica2021 Buongiorno a tutti e benvenuti alladelladella2021, Le Broc – Valdeblore La Colmiane di 119,2 km. Siamo giunti alla giornata decisiva della gara, quella di oggi è laregina di questa edizione della corsa francese, nonostante l’accorciamento legato a questioni ...

Advertising

cyclingoo : ?? DIRETTA Parigi-Nizza, Settima Tappa LIVE / By @spaziociclismo - RSIsport : 14h30 ????? Parigi-Nizza, 7a tappa - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza Settima tappa in DIRETTA: arrivo in salita a La Colmiane! - #Parigi-Nizza #Settima #tappa… - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza Sesta tappa in DIRETTA: Roglic il sigillo del padrone. “Non mi aspettavo di vincere anche oggi” -… - endlessejun : @Woongmate io avevo il biglietto per vederli live a parigi lo scorso febbraio... mi rattrista pensarci ma poi mi vi… -