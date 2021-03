L'Italia in rosso: cambiano colore 11 aree. Per decreto legge sarà lockdown a Pasqua (Di sabato 13 marzo 2021) Dieci regioni e una provincia autonoma in rosso, tutte le altre in arancione tranne la Sardegna. Misure inevitabili con la curva epidemica in salita per la sesta settimana: ancora tante vittime, 380. ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 13 marzo 2021) Dieci regioni e una provincia autonoma in, tutte le altre in arancione tranne la Sardegna. Misure inevitabili con la curva epidemica in salita per la sesta settimana: ancora tante vittime, 380. ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia rosso L'Italia in rosso: cambiano colore 11 aree. Per decreto legge sarà lockdown a Pasqua Dieci regioni e una provincia autonoma in rosso, tutte le altre in arancione tranne la Sardegna. Misure inevitabili con la curva epidemica in salita per la sesta settimana: ancora tante vittime, 380. Si abbassa l'età media dei ...

Zona rossa, decreto covid e regole: cosa cambia dal 15 marzo ... quello che c'è da sapere Impennata di contagi da coronavirus e l'Italia - con indice Rt a 1.16 - ... Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise, già in rosso. Tutte ...

Rt sale a 1,16. Italia rosso-arancio L'HuffPost Scuole chiuse in zona rossa, in Dad nove ragazzi su 10: saranno retroattivi gli aiuti alle famiglie Nelle zone rosse infatti resteranno chiusi anche asili nido e scuole ... Salta quindi il bonus baby sitter per i dipendenti privati, previsto invece nel decreto Cura Italia di un anno fa quando ...

Obiettivo triplicare i vaccini: la promessa di Draghi Ieri Mario Draghi è sembrato autentico, non enfatico e competente. Non particolarmente modesto, che non è il suo mestiere. Ma, come dicono gli psicologi, empatico: uno che si mette in sintonia. Al pun ...

