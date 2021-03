LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: Mercedes ferma per un problema al cambio, Ricciardo in testa (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI Test DI MOTOGP DALLE 12.00 09.36 Temperature in aumento a Sakhir: ambiente 34°C, asfalto 43°C. 09.34 In pista al momento Verstappen, Raikkonen, Ricciardo e Gasly. Tempi ancora abbastanza alti, anche in termini di passo gara con carico di carburante a bordo. 09.32 Il vento spira adesso attorno ai 16 km/h, portando un po’ di sabbia in pista nella sezione più tecnica del tracciato. 09.29 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 3 D. Ricciardo McLaren 1’32?537 19 2 33 M. Verstappen Red Bull +00?028 1’32?565 19 3 10 P. Gasly AlphaTauri +00?778 1’33?3157 26 4 31 E. Ocon Alpine +01?308 1’33?845 21 5 5 S. Vettel Aston Martin +01?893 1’34?430 19 6 7 K. ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEIDI MOTOGP DALLE 12.00 09.36 Temperature in aumento a Sakhir: ambiente 34°C, asfalto 43°C. 09.34 In pista al momento Verstappen, Raikkonen,e Gasly. Tempi ancora abbastanza alti, anche in termini di passo gara con carico di carburante a bordo. 09.32 Il vento spira adesso attorno ai 16 km/h, portando un po’ di sabbia in pista nella sezione più tecnica del tracciato. 09.29 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 3 D.McLaren 1’32?537 19 2 33 M. Verstappen Red Bull +00?028 1’32?565 19 3 10 P. Gasly AlphaTauri +00?778 1’33?3157 26 4 31 E. Ocon Alpine +01?308 1’33?845 21 5 5 S. Vettel Aston Martin +01?893 1’34?430 19 6 7 K. ...

