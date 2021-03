Ex Ilva, per il Consiglio di Stato produzione può proseguire” (Di venerdì 12 marzo 2021) BARI – Il Consiglio di Stato, all’esito della camera di consiglio, ha disposto la sospensione della sentenza del Tar di Lecce “con la conseguenza che ArcelorMittal Italia non ha l’obbligo di avviare la fermata dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto e degli impianti connessi”. Lo rende noto la multinazionale evidenziando, in una nota, che “l’attività produttiva dello stabilimento può dunque proseguire regolarmente”. Leggi su dire (Di venerdì 12 marzo 2021) BARI – Il Consiglio di Stato, all’esito della camera di consiglio, ha disposto la sospensione della sentenza del Tar di Lecce “con la conseguenza che ArcelorMittal Italia non ha l’obbligo di avviare la fermata dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto e degli impianti connessi”. Lo rende noto la multinazionale evidenziando, in una nota, che “l’attività produttiva dello stabilimento può dunque proseguire regolarmente”.

