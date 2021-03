Enrico Letta, il "costruttore" (Di venerdì 12 marzo 2021) La notizia, più che l’accettazione della candidatura ampiamente annunciata, perché al cuor non si comanda e perché una riserva della Repubblica e della sinistra degna di questo nome, di fonte alla crisi della Repubblica e della sinistra non può rimanere indifferente, la notizia, dicevamo, è nel “come” Enrico Letta dice sì. “Come” inteso non come mezzo – un video su twitter – ma come “messaggio”. Che, per indole, formazione e stile, nulla concede agli effetti speciali e ai fuochi di artificio comunicativi, ma non è affatto blando e neutro. Si sarebbe detto una volta, fortiter in re, suaviter in modo. Guardando a quel che è successo dentro il Pd – la sua crisi politica, l’autoreferenzialità dei gruppi di potere, il logoramento del senso stesso dello stare assieme di una comunità – affermare di credere nella “forza e nel valore delle parole” significa ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021) La notizia, più che l’accettazione della candidatura ampiamente annunciata, perché al cuor non si comanda e perché una riserva della Repubblica e della sinistra degna di questo nome, di fonte alla crisi della Repubblica e della sinistra non può rimanere indifferente, la notizia, dicevamo, è nel “come”dice sì. “Come” inteso non come mezzo – un video su twitter – ma come “messaggio”. Che, per indole, formazione e stile, nulla concede agli effetti speciali e ai fuochi di artificio comunicativi, ma non è affatto blando e neutro. Si sarebbe detto una volta, fortiter in re, suaviter in modo. Guardando a quel che è successo dentro il Pd – la sua crisi politica, l’autoreferenzialità dei gruppi di potere, il logoramento del senso stesso dello stare assieme di una comunità – affermare di credere nella “forza e nel valore delle parole” significa ...

