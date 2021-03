Serie C, rinviata a data da destinarsi Ravenna-Cesena (Di giovedì 11 marzo 2021) E’ stata rinviato il derby tra Ravenna e Cesena, valido per la 30esima giornata del Girone B della Serie C 2020/2021 e inizialmente previsto nella giornata di domenica allo Stadio “Bruno Benelli”, a causa delle positività rilevate nello spogliatoio del Ravenna. Ad ufficializzarlo è stata la società giallorossa tramite un comunicato: “La Lega Pro con il comunicato n. 360/DIV a seguito della comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica che ha evidenziato “l’estensione del cluster di positività al contagio da SARS-CoV-2 tra i soggetti esposti e il coinvolgimento trasversale sia di atleti del Gruppo Squadra di componenti dello Staff Tecnico.” ha disposto il rinvio della gara in programma domenica contro il Cesena a data da destinarsi”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) E’ stata rinviato il derby tra, valido per la 30esima giornata del Girone B dellaC 2020/2021 e inizialmente previsto nella giornata di domenica allo Stadio “Bruno Benelli”, a causa delle positività rilevate nello spogliatoio del. Ad ufficializzarlo è stata la società giallorossa tramite un comunicato: “La Lega Pro con il comunicato n. 360/DIV a seguito della comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica che ha evidenziato “l’estensione del cluster di positività al contagio da SARS-CoV-2 tra i soggetti esposti e il coinvolgimento trasversale sia di atleti del Gruppo Squadra di componenti dello Staff Tecnico.” ha disposto il rinvio della gara in programma domenica contro ilda”. SportFace.

