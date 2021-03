Parigi Nizza quarta tappa: Roglic pigliatutto (Di giovedì 11 marzo 2021) La Parigi Nizza quarta tappa è stata nel segno di Primoz Roglic. Il ciclista sloveno si è aggiudicato la frazione del 10 marzo completandola in 4h49’36”. Il suo trionfo è stato doppio, poiché l’atleta del Team Jumbo-Visma ha anche raggiunto la vetta della classifica generale indossando la maglia gialla da leader. La tappa che ha portato al successo Roglic era la Chalon sur Saone-Chiroubles, il cui percorso aveva una lunghezza di 188 chilometri. Il campione sloveno ha tagliato il traguardo della Parigi Nizza quarta tappa con 12 secondi di vantaggio sul tedesco Maximilian Schachmann e sul francese Guillaume Martin. Deludenti gli italiani, con Fabio Aru che è stato il primo degli azzurri con un anonimo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 marzo 2021) Laè stata nel segno di Primoz. Il ciclista sloveno si è aggiudicato la frazione del 10 marzo completandola in 4h49’36”. Il suo trionfo è stato doppio, poiché l’atleta del Team Jumbo-Visma ha anche raggiunto la vetta della classifica generale indossando la maglia gialla da leader. Lache ha portato al successoera la Chalon sur Saone-Chiroubles, il cui percorso aveva una lunghezza di 188 chilometri. Il campione sloveno ha tagliato il traguardo dellacon 12 secondi di vantaggio sul tedesco Maximilian Schachmann e sul francese Guillaume Martin. Deludenti gli italiani, con Fabio Aru che è stato il primo degli azzurri con un anonimo ...

