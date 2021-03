LIVE MotoGP, Test Qatar day-4 in DIRETTA: Vinales vola, Morbidelli 2°. Bene Bagnaia 4°, Valentino Rossi: “Fatto uno step in avanti” (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL DAY-4 L’ANALISI DEL DAY-4 Valentino Rossi: “SONO SODDISFatto, ABBIAMO Fatto UN ULTERIORE step IN avanti” ALEX MARQUEZ SI PROCURA UNA FRATTURA A UN PIEDE VIDEO SUPER YAMAHA NEL DAY-4, IL BILANCIO DELLA GIORNATA VIDEO POL ESPARGARO PROVA LA PARTENZA DELLA HONDA VIDEO I PROGRESSI DI APRILIA E DUCATI E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 19.03: Festa Yamaha al termine del day-4 dei Test di MotoGP a Losail. Sulla pista del Qatar lo spagnolo Vinales è stato il più veloce con il tempo di 1’53?244 a precedere la M1 Petronas di Morbidelli (+0?079) e ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL DAY-4 L’ANALISI DEL DAY-4: “SONO SODDIS, ABBIAMOUN ULTERIOREIN” ALEX MARQUEZ SI PROCURA UNA FRATTURA A UN PIEDE VIDEO SUPER YAMAHA NEL DAY-4, IL BILANCIO DELLA GIORNATA VIDEO POL ESPARGARO PROVA LA PARTENZA DELLA HONDA VIDEO I PROGRESSI DI APRILIA E DUCATI E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 19.03: Festa Yamaha al termine del day-4 deidia Losail. Sulla pista dello spagnoloè stato il più veloce con il tempo di 1’53?244 a precedere la M1 Petronas di(+0?079) e ...

Green32228984 : RT @gponedotcom: Un nuovo parafango per @YamahaMotoGP e oggi lo proverà anche @ValeYellow46 Tutti gli aggiornamenti dei #QatarTest su https… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Qatar day-4 in DIRETTA: Vinales vola Morbidelli 2°. Bene Bagnaia 4° Valentino Rossi in ripresa -… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Qatar day-4 in DIRETTA: Quartararo il migliore davanti a Bagnaia Valentino Rossi nella top-6 -… - TORNADO604 : RT @gponedotcom: LIVE - Carlo Pernat alle 21:30 - il quinto giorno di test MotoGP in Qatar: VIDEO - Stasera nel nostro Bar Sport si parlerà… - sportli26181512 : La MotoGP torna su Sky Sport: guarda il PROMO: Feel the super power: gli eroi della MotoGP sono tornati. L’appuntam… -