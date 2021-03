Gabriel Garko, Barbara d’Urso e Morra – “Potrebbero essere chiamati in procura per l’Aresgate” (Di giovedì 11 marzo 2021) Pensavamo che l’Aresgate fosse un lontano ricordo e invece il caso è appena stato riaperto. Stando a quanto riportano L’Ansa e Libero Rosalinda Cannavò è stata chiamata in procura stamani, per chiarire le circostanze sul suicidio di Teodosio Losito. Secondo Il Tempo il pm potrebbe convocare anche altri personaggi in merito a questo caso. Il quotidiano ha fatto il nome di Gabriel Garko (in quanto protagonista di molte fiction Ares), Massimiliano Morra (perché al GF Vip ha commentato con Adua la scomparsa di Teodisio) e di Barbara d’Urso, che ha parlato a Pomeriggio 5 – seppur per pochi minuti – delle dichiarazioni della Cannavò. “I prossimi vip ad essere convocati dal pm Potrebbero essere proprio Massimiliano ... Leggi su biccy (Di giovedì 11 marzo 2021) Pensavamo chefosse un lontano ricordo e invece il caso è appena stato riaperto. Stando a quanto riportano L’Ansa e Libero Rosalinda Cannavò è stata chiamata instamani, per chiarire le circostanze sul suicidio di Teodosio Losito. Secondo Il Tempo il pm potrebbe convocare anche altri personaggi in merito a questo caso. Il quotidiano ha fatto il nome di(in quanto protagonista di molte fiction Ares), Massimiliano(perché al GF Vip ha commentato con Adua la scomparsa di Teodisio) e di, che ha parlato a Pomeriggio 5 – seppur per pochi minuti – delle dichiarazioni della Cannavò. “I prossimi vip adconvocati dal pmproprio Massimiliano ...

