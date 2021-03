Benno Neumair | il suo piano omicida prevedeva la fuga in India

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 11 marzo 2021) Quella che – al solo sentirla – aveva tutta l’aria d’essere una follia, sembra assumere invece le sembianze di una vera e propria premeditazione: dopo aver ucciso entrambi i genitori, morti per strangolamento da una corda da roccia,è rimasto lucidissimo, tanto da pensare subito ad un sofisticato depistaggio. Quel pomeriggio del 4 gennaio, con i genitori senza vita nel suo appartamento di via Castel Roncoro, il 30enne prese il cellulare della madre, Laura Perselli, e lo portò nei pressi di ponte Roma, gettandolo – forse – in un cespuglio lungo la ciclabile, ancora acceso, e rimasto tale per oltre 2 ore: il tempo che ci impiegò per tornare indietro e spegnerlo per sempre, poco prima delle 21. Gli stessi inquirenti – prima della sua confessione – non si spiegavano il motivo del ritrovamento del cellulare della donna ...