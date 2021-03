Adriano Celentano e Ornella Muti, il set dove nacque il loro amore clandestino (Di giovedì 11 marzo 2021) Il celebre film del molleggiato, Innamorato Pazzo ha funto da cornice per Adriano e Ornella. I due che si sono ritrovati a lavorare per la stessa pellicola da protagonisti hanno vissuto anche un flirt. Innamorato Pazzo: il film cult di Celentano torna sul piccolo schermo Sul set di Innamorato Pazzo, una certa attrazione scoppiò tra Ornella Muti e Adriano Celentano. Entrambi sentimentalmente impegnati, lui già sposato con la bellissima Claudia Mori, lei legata ad Andrea Facchinetti, pere che non riuscirono a resistere al richiamo e all’adrenalina della passione. Durante le riprese in molti insinuarono che tra loro ci fosse molto più di una semplice amicizia, ma dato che erano entrambi legati ad altre persone, nessuno ha mai potuto ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Il celebre film del molleggiato, Innamorato Pazzo ha funto da cornice per. I due che si sono ritrovati a lavorare per la stessa pellicola da protagonisti hanno vissuto anche un flirt. Innamorato Pazzo: il film cult ditorna sul piccolo schermo Sul set di Innamorato Pazzo, una certa attrazione scoppiò tra. Entrambi sentimentalmente impegnati, lui già sposato con la bellissima Claudia Mori, lei legata ad Andrea Facchinetti, pere che non riuscirono a resistere al richiamo e all’adrenalina della passione. Durante le riprese in molti insinuarono che traci fosse molto più di una semplice amicizia, ma dato che erano entrambi legati ad altre persone, nessuno ha mai potuto ...

Advertising

IlContiAndrea : Questa è una performance, un pezzo di spettacolo, canto e ballo. Sfrontata come solo una 19enne può essere. Mi piac… - SaigonRuby : #NowPlaying Adriano Celentano - Il Grande Sarto - MusicaIlimitad : #NowPlaying Adriano Celentano - Svalutation - Marghe58277301 : @annamariasummon Immagino, gioia ..? Ma davvero, Annamaria? Hai uno zio 'sosia' di Celentano?? Sai che spasso guard… - OsoChispero : Adriano Celentano | Pregherò (Stand by me) -