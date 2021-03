The Crown 5 ha perso il suo Carlo? Dominc West sceglie la nuova serie del creatore di Peaky Blinders (Di mercoledì 10 marzo 2021) Mentre il mondo discute e si divide sull’intervista di Meghan e Harry a Oprah Winfrey, The Crown 5 potrebbe aver perso il suo nuovo Carlo: la prossima stagione della serie Netflix sul regno di Elisabetta II non ha ancora un volto ufficiale per l’interprete dell’erede al trono. I rumors degli ultimi mesi davano in pole position per il ruolo Dominic West, ma quest’ultimo sta attualmente girando la miniserie The Pursuit of Love ed è appena entrato nel cast di un’altra serie, SAS: Rogue Heroes. Non è chiaro se questi impegni impediscano di arruolare West in The Crown 5, le cui riprese nono inizieranno non prima dell’estate 2021, ma certamente non sembrano deporre a favore di un suo ingresso nel cast dell’acclamato period drama dedicato ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Mentre il mondo discute e si divide sull’intervista di Meghan e Harry a Oprah Winfrey, The5 potrebbe averil suo nuovo: la prossima stagione dellaNetflix sul regno di Elisabetta II non ha ancora un volto ufficiale per l’interprete dell’erede al trono. I rumors degli ultimi mesi davano in pole position per il ruolo Dominic, ma quest’ultimo sta attualmente girando la miniThe Pursuit of Love ed è appena entrato nel cast di un’altra, SAS: Rogue Heroes. Non è chiaro se questi impegni impediscano di arruolarein The5, le cui riprese nono inizieranno non prima dell’estate 2021, ma certamente non sembrano deporre a favore di un suo ingresso nel cast dell’acclamato period drama dedicato ...

