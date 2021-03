Terza ondata, Pregliasco e la terribile previsione: “40mila morti al giorno” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Secondo Fabrizio Pregliasco ci troviamo nel pieno della Terza ondata. E molto presto l’Italia potrebbe fare i conti con una situazione pesante. Terza ondata, Fabrizio Pregliasco non usa mezze parole. Il noto virologo e direttore sanitario dell’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano dice che l’Italia sta vivendo in pieno questa fase tanto temuta della pandemia. Nel L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Secondo Fabrizioci troviamo nel pieno della. E molto presto l’Italia potrebbe fare i conti con una situazione pesante., Fabrizionon usa mezze parole. Il noto virologo e direttore sanitario dell’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano dice che l’Italia sta vivendo in pieno questa fase tanto temuta della pandemia. Nel L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

borghi_claudio : Scusa @fattoquotidiano guarda che io da nessuna parte ho detto di essere 'scettico sulla terza ondata' del virus. S… - fattoquotidiano : Borghi contesta l’allarme di Cartabellotta sulla terza ondata e mette in discussione i fondi a Gimbe. Il botta e ri… - IlContiAndrea : Un anno fa l’Italia, tra lo sconcerto generale, entrava in #Lockdown Oggi si parla ancora di #Lockdown per la terza… - Mery16359362 : @Adnkronos Sara' mica questa causa terza ondata...il dubbio mi viene?.. - massimosab : RT @FmMosca: Volevate le prove di quello che affermo? “IL VACCINO È LA TERZA ONDATA” ???????? Campagna di massa al Pionta: addio Palaffari da a… -