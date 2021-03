"Sostegno psicologico". Vita stravolta dopo sei mesi di GfVip, la confessione di Tommaso Zorzi: com'è ridotto (Di mercoledì 10 marzo 2021) Non è semplice tornare alla Vita reale, dopo mesi e mesi nella casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. E non è facile nemmeno per il vincitore, Tommaso Zorzi, che si racconta a una settimana dal trionfo a Casa Chi, il format proprio di Signorini. Il ritorno alla normalità, con una fama amplificata, dopo sei mesi nella casa di Cinecittà è tutt'altro che semplice. "Sono nella fase in cui sento ancora trenta volte al giorno Stefania Orlando - rivela Zorzi, che con la Orlando ha stretto una profonda amicizia -. Mi devo staccare lentamente da quelle che erano le mie abitudini dentro la Casa. Essendomi abituato ad alzare con la voce della Orlando o a interagire con Oppini staccare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Non è semplice tornare allareale,nella casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. E non è facile nemmeno per il vincitore,, che si racconta a una settimana dal trionfo a Casa Chi, il format proprio di Signorini. Il ritorno alla normalità, con una fama amplificata,seinella casa di Cinecittà è tutt'altro che semplice. "Sono nella fase in cui sento ancora trenta volte al giorno Stefania Orlando - rivela, che con la Orlando ha stretto una profonda amicizia -. Mi devo staccare lentamente da quelle che erano le mie abitudini dentro la Casa. Essendomi abituato ad alzare con la voce della Orlando o a interagire con Oppini staccare ...

Advertising

TuttoSesto : Scuola, gli interventi del Comune di #SestoFiorentino: dai nidi al sostegno psicologico - AngelsOfLove12 : @Odio_Tutti__ Grazie, avevo bisogno di sostegno psicologico ?????? - Pandemonio___ : Un'altra precisazione che magari loro hanno dato per scontato: è probabile che Meghan abbia comunque ricevuto aiuto… - legillimens_x : in tutto questo, Megan, io aspetto che ci dica solo chi sono gli stronzi razzisti dell’establishment. E anche chi… - Sonia07643080 : @dockyard_ Razzismo, intrighi, sostegno psicologico , suicidio.. Parallelismo di che?? ????????????????????? sempre più in basso -