Crisanti: «Alcune varianti sono invisibili ai test, basta un piccolo sbaglio per infettarsi» (Di mercoledì 10 marzo 2021) «Ci sono varianti del Covid totalmente invisibili ai test rapidi e questo pone un problema serissimo di sanità pubblica». Lo ha detto a Buongiorno su Sky Tg24 Andrea Crisanti direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di microbiologia dell’ateneo veneto, annunciando i risultati di una ricerca sul tema. «Fra poco pubblicheremo un lavoro scientifico a disposizione di tutti quanti», ha anticipato Crisanti, per il quale «inserire i test rapidi nell’indice di positività è uno sbaglio». «Inorridisco – ha aggiunto il virologo – quando i test rapidi vengono utilizzati nel modo sbagliato perché contribuiscono a diffondere il virus soprattutto nelle comunità». Crisanti: ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) «Cidel Covid totalmenteairapidi e questo pone un problema serissimo di sanità pubblica». Lo ha detto a Buongiorno su Sky Tg24 Andreadirettore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di microbiologia dell’ateneo veneto, annunciando i risultati di una ricerca sul tema. «Fra poco pubblicheremo un lavoro scientifico a disposizione di tutti quanti», ha anticipato, per il quale «inserire irapidi nell’indice di positività è uno». «Inorridisco – ha aggiunto il virologo – quando irapidi vengono utilizzati nel modo sbagliato perché contribuiscono a diffondere il virus soprattutto nelle comunità».: ...

Advertising

Miti_Vigliero : Covid, Crisanti: 'Alcune varianti totalmente invisibili ai test rapidi' - - SecolodItalia1 : Crisanti: «Alcune varianti sono invisibili ai test, basta un piccolo sbaglio per infettarsi» - RdiMilano : RT @valy_s: #Covid19 Oggi #Crisanti se la prende coi test rapidi..perché non rilevano alcune VARIANTIH (Il tutto per dire che bisogna fare… - pinino65 : #Coronavirus #COVID19 #COVID19italia -19, #Crisanti: 'Alcune #varianti #invisibili ai #test #rapidi. Bloccare… - ViselliTania : RT @riktroiani: #Crisanti a Sky TG24: 'Alcune #varianti invisibili a test rapidi, presto uno studio dell'università di Padova. Inserire i t… -