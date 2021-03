(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“La parola ‘grazie’ è sottovalutata. Sono qui perché homa anche perché mi è stata data fiducia”. Cosìdurante la conferenza di presentazione del format Rai ‘’. L’artista partenopea, da venerdì 12 marzo in prima serata, condurrà il nuovo show emotainment di Rai1 che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le loro emozioni. “Ringrazio Ilaria e Stefano (Dallatana e Coletta, ndr). Anche mamma e papà – ha detto l’attrice – mi hanno detto di ringraziarti, Stefano! Un direttore che ti scrive “Sii te stessa e vincerai”, ti fa stare tranquilla. Commozione a parte, sono in un momento di stress “bello” quindi ci sta, ringrazio tutta la squadra che sta mettendo impegno e. Sarò sola in studio, per la ...

Advertising

Raiofficialnews : Un varietà di prima serata, arricchito dal calore e dalla forza dell’emotainment. ?@serenarossi_com conduce… - IlContiAndrea : #StefanoColetta “Con i miei collaboratori abbiamo avuto il coraggio di non mettere il pilota automatico con The Voi… - anteprima24 : ** Canzone Segreta, Serena Rossi: 'Ho lavorato sodo. Questo programma è una carezza nel cuore' **… - SpettacoliNEWS : @serenarossi_com conduce 'Canzone segreta': cinque prime serate da venerdì 12 marzo su @RaiUno Un varietà arricchi… - mrcfsn : RT @Sa_ga_ce: La canzone del Promo di Canzone Segreta con Serena Rossi -

Ultime Notizie dalla rete : Canzone Segreta

Lastrategia di raiuno è distruggere definitivamente l'immagine delle dive dellaitaliana #NonSonoUnaSignora - Massimo Scaglioni (@MaScaglioni) March 9, 2021 Con #HarryMeghanTV8 TV8 ...La, svelati i fantastici ospiti di Serena Rossi Per la Rai questo è un periodo molto proficuo, infatti dopo il successo del Festival di Sanremo e delle fiction quali Mina Settembre e Le ...Canzone Segreta è il nuovo show emotainment di Rai1 in onda da venerdì 12 marzo in prima serata, prodotto in collaborazione con Blu Yazmine. Alla conduzione Serena Rossi, artista tra le più amate nel ...La bambina che non voleva cantare Film TV Rai su cantante Nada ecco la nostra recensione in anteprima sul film diretto da Costanza Quatriglio con Tecla Insolia ...