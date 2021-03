Il Ranger una vita in Paradiso martedì 9 marzo su Rai Premium il primo episodio (Di martedì 9 marzo 2021) Il Ranger una vita in Paradiso su Rai Premium la serie di film tv tedeschi, dal 9 marzo il martedì sera Il Ranger, una vita in Paradiso è la serie tv tedesca di genere poliziesco – romantico del canale tv ARD la tv pubblica tedesca, in onda su Rai Premium in prima serata da martedì 9 marzo. Si tratta di 4 film tv/episodi da poco più di 80/85 minuti, già andati in onda lo scorso agosto su Rai 2 il sabato pomeriggio. In patria i primi due episodi sono del 2018 e gli altri due del gennaio 2020 (altre due sarebbero in preparazione), parte del ciclo “Endlich Freitag im Ersten” “Finalmente è venerdì”. Il Ranger, una vita in Paradiso la ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 9 marzo 2021) Ilunainsu Raila serie di film tv tedeschi, dal 9ilsera Il, unainè la serie tv tedesca di genere poliziesco – romantico del canale tv ARD la tv pubblica tedesca, in onda su Raiin prima serata da. Si tratta di 4 film tv/episodi da poco più di 80/85 minuti, già andati in onda lo scorso agosto su Rai 2 il sabato pomeriggio. In patria i primi due episodi sono del 2018 e gli altri due del gennaio 2020 (altre due sarebbero in preparazione), parte del ciclo “Endlich Freitag im Ersten” “Finalmente è venerdì”. Il, unainla ...

Advertising

LuciaAl73831547 : RT @RaiPremium: MARTEDI' alle 21.20 appuntamento con 'RANGER - Una vita in Paradiso' Jonas Waldek, un ranger che ha lavorato in Canada, tor… - saccunzia : @scottecs Sogno il giorno in cui i bambini avranno una bambola e un power ranger a testa. E le bambine avranno una… - BarbaraProcop10 : RT @RaiPremium: MARTEDI' alle 21.20 appuntamento con 'RANGER - Una vita in Paradiso' Jonas Waldek, un ranger che ha lavorato in Canada, tor… - RaiPremium : MARTEDI' alle 21.20 appuntamento con 'RANGER - Una vita in Paradiso' Jonas Waldek, un ranger che ha lavorato in Can… - forsebetta : Io progetto le sedute in bagno a seconda della scaletta, questo blocco con Esma Metal e Ranger era perfetto per una… -