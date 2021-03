Cambiano le modalità di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Di martedì 9 marzo 2021) L’Agenzia delle Entrate si allinea con quanto previsto dal Decreto Semplificazione (DL n. 76/2020). Dal 1° marzo, pertanto, le chiavi che i cittadini possono utilizzare per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate sono Spid, Carta d’identità elettronica e Carta nazionale dei servizi. Infatti, dal 1° marzo non è più possibile ottenere le credenziali di Fisconline, cioè quelle rilasciate direttamente dall’Agenzia. Quelle già in uso verranno progressivamente dismesse nei prossimi mesi. Per poter accedere quindi ai servizi diventa necessario dotarsi di una delle tre modalità di identificazione e autenticazione, SPID, CIE o CNS, riconosciute per i servizi on line di tutte ... Leggi su bergamonews (Di martedì 9 marzo 2021) L’Agenziasi allinea con quanto previsto dal Decreto Semplificazione (DL n. 76/2020). Dal 1° marzo, pertanto, le chiavi che i cittadini possono utilizzare per accedere aisono Spid, Carta d’identità elettronica e Carta nazionale dei. Infatti, dal 1° marzo non è più possibile ottenere le credenziali di Fisconline, cioè quelle rilasciate direttamente dall’Agenzia. Quelle già in uso verranno progressivamente dismesse nei prossimi mesi. Per poter accedere quindi aidiventa necessario dotarsi di unatredi identificazione e autenticazione, SPID, CIE o CNS, riconosciute per ion line di tutte ...

