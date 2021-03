Napoli, discorso di Insigne alla squadra: «Siamo poco concentrati» (Di domenica 7 marzo 2021) Lorenzo Insigne chiama a raccolta il Napoli dopo la rabbia del Mapei Stadium Oltre al mero risultato, Sassuolo-Napoli ha fatto discutere anche per la forte reazione di Lorenzo Insigne al termine della partita. Qualche parola di troppo uscita dalla bocca del capitano azzurro che però sta a dimostrare tutta la sua la voglia di reagire. Sbollita la rabbia, il fantasista partenopeo, come riporta Tuttosport, ha chiamato a raccolta la squadra facendo le sue scuse, ma anche provando a dare la botta giusta ai suoi compagni. «Siamo una squadra poco concentrata» la sintesi del discorso di Insigne al suo Napoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Lorenzochiama a raccolta ildopo la rabbia del Mapei Stadium Oltre al mero risultato, Sassuolo-ha fatto discutere anche per la forte reazione di Lorenzoal termine della partita. Qualche parola di troppo uscita dbocca del capitano azzurro che però sta a dimostrare tutta la sua la voglia di reagire. Sbollita la rabbia, il fantasista partenopeo, come riporta Tuttosport, ha chiamato a raccolta lafacendo le sue scuse, ma anche provando a dare la botta giusta ai suoi compagni. «unaconcentrata» la sintesi deldial suo. Leggi su Calcionews24.com

