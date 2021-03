LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: inizia la giornata, più tardi tocca a Tamberi (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.10 Kevin Mayer vince anche la prova ad ostacoli con il crono di 7.78, davanti allo svizzero Ehammer, fermo a 7.82. Non arrivato il bielorusso Andraloits. 10.01 8.25 per Dario Dester, quarto nella batteria vinta dall’estone Lillemets. Un distacco importante per l’azzurro, che che verosimilmente perderà terreno. 9.55 Molto attesa nel pomeriggio anche la finale del salto con l’asta, con il fenomeno Duplantis chiamato a confermare la propria supremazia. 9.50 Alle 13 toccherà agli ostacolisti, ben cinque tra uomini e donne, che tenteranno l’accesso alla finalissima. In entrambe le discipline l’Italia ha legittime ambizioni di podio, nel segno di Luminosa Bogliolo e Paolo Dal Molin. 9.45 Subito dopo sarà la volta delle qualificazioni dei 60 metri femminili, dove Vittoria Fontana e Irene Siragusa cercheranno il ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.10 Kevin Mayer vince anche la prova ad ostacoli con il crono di 7.78, davanti allo svizzero Ehammer, fermo a 7.82. Non arrivato il bielorusso Andraloits. 10.01 8.25 per Dario Dester, quarto nella batteria vinta dall’estone Lillemets. Un distacco importante per l’azzurro, che che verosimilmente perderà terreno. 9.55 Molto attesa nel pomeriggio anche la finale del salto con l’asta, con il fenomeno Duplantis chiamato a confermare la propria supremazia. 9.50 Alle 13 toccherà agli ostacolisti, ben cinque tra uomini e donne, che tenteranno l’accesso alla finalissima. In entrambe le discipline l’Italia ha legittime ambizioni di podio, nel segno di Luminosa Bogliolo e Paolo Dal Molin. 9.45 Subito dopo sarà la volta delle qualificazioni dei 60 metri femminili, dove Vittoria Fontana e Irene Siragusa cercheranno il ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Atletica Formazione. Due webinar in programma ... Riccardo Frati (docente a contratto di Atletica Leggera presso l'Università di Torino e allenatore ... Entro le ore 18.00 di lunedì 15 marzo nella sezione 'Iscrizioni LIVE' del sito S - info.it COSTO DI ...

Bussotti in pista oggi ai Campionati Europei. Live su Rai Sport Dal 4 al 7 marzo la città di Torun, in Polonia, ospiterà i Campionati Europei Indoor di Atletica Leggera. La squadra azzurra è già arrivata in ...

LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Larissa Iapichino momentaneamente quinta dopo tre salti OA Sport LIVE Torun, domenica mattina con Tamberi Dopo le emozioni della premiazione di Marcell Jacobs, campione europeo dei 60 metri, si comincia subito con due finali al mattino nella quarta e ultima giornata degli Europei indoor a Torun. Dalle ore ...

LIVE – Atletica, Europei indoor Torun 2021: quarta giornata risultati, Tamberi a caccia della vittoria Il live e la diretta testuale della quarta giornata degli Europei di atletica leggera, in scena a Torun, in Polonia. Attesa per Tamberi, impegnato in finale.

