L’aiuto degli Usa sui vaccini? L’Europa ne ha bisogno, ma non è detto che arriverà (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo che l’Italia si fatta avanti come testa d’ariete di una strategia più assertiva bloccando l’esportazione di 250.700 vaccini anti-Covid di AstraZeneca destinati all’Australia, la Commissione europea ha chiesto agli Stati Uniti di consentire l’esportazione in Europa di milioni di dosi del colosso anglo-svedese prodotti sul suolo americano. Una richiesta che sottolinea la disperata corsa di Bruxelles per colmare le carenze di approvvigionamento. Secondo le informazioni del Financial Times, la Commissione solleverà la questione nei prossimi colloqui transatlantici dedicati al rafforzamento della lotta contro il Covid-19. Bruxelles vuole anche che Washington dia garanzie sul libero flusso transatlantico di ingredienti cruciali per la produzione europea, compresi quelli destinati alla rivoluzionaria tecnologia mRNA. Passare in poche ore da un blocco delle ... Leggi su open.online (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo che l’Italia si fatta avanti come testa d’ariete di una strategia più assertiva bloccando l’esportazione di 250.700anti-Covid di AstraZeneca destinati all’Australia, la Commissione europea ha chiesto agli Stati Uniti di consentire l’esportazione in Europa di milioni di dosi del colosso anglo-svedese prodotti sul suolo americano. Una richiesta che sottolinea la disperata corsa di Bruxelles per colmare le carenze di approvvigionamento. Secondo le informazioni del Financial Times, la Commissione solleverà la questione nei prossimi colloqui transatlantici dedicati al rafforzamento della lotta contro il Covid-19. Bruxelles vuole anche che Washington dia garanzie sul libero flusso transatlantico di ingredienti cruciali per la produzione europea, compresi quelli destinati alla rivoluzionaria tecnologia mRNA. Passare in poche ore da un blocco delle ...

Advertising

matteosalvinimi : I poliziotti del Coisp denunciano una situazione insostenibile a Lampedusa, con gravi rischi per l'incolumità degli… - matteosalvinimi : #Salvini: Sputnik? La salute degli italiani precede qualsiasi ragionamento, ben venga l’aiuto di israeliani, americ… - Andrea_L_Guerra : @CeruttiInvictus @anna_mitica @ElisabettaGall7 @davidefaraone @ValeryMell1 A meno che il comunicato stampa sia impr… - Pablo516569 : @VenezianiMar @ISgrull In realtà questo è sempre successo. Vedi i sindacalisti diventati primari e gli stessi sinda… - agoleso : Cara @martabertelli33, vorrei sapere cosa devo pensare degli Extraliscio. Grazie in anticipo per l’aiuto che vorrai fornirmi. -

Ultime Notizie dalla rete : L’aiuto degli Napoli, attività interforze nella Terra dei Fuochi a Marano l'eco di caserta