Colpo Milan: Verona battuto in casa 2-0. Festa Crotone, pari tra Fiorentina e Parma (Di domenica 7 marzo 2021) Da Verona arriva forte e chiaro un messaggio rivolto all'Inter: il Milan non molla la presa. I rossoneri si impongono sull'Hellas per 2-0 e si portano provvisoriamente a soli tre punti dai nerazzurri in testa alla classifica. Insomma, il duello per lo scudetto resta ancora apertissimo e incerto. Si apre anche la lotta salvezza: la vittoria del Crotone riapre i giochi e riporta il Torino nel vortice per non retrocedere. pari pirotecnico tra Fiorentina e Parma.Verona-MilanLa prima occasione capita ai padroni di casa grazie a un passaggio sbagliato di Tomori, che innesca Lasagna. L'attaccante, però, non trova la porta. Al 27' si sblocca il risultato. Ci pensa Krunic, che si procura la punizione e poi la trasforma con un'esecuzione ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 marzo 2021) Daarriva forte e chiaro un messaggio rivolto all'Inter: ilnon molla la presa. I rossoneri si impongono sull'Hellas per 2-0 e si portano provvisoriamente a soli tre punti dai nerazzurri in testa alla classifica. Insomma, il duello per lo scudetto resta ancora apertissimo e incerto. Si apre anche la lotta salvezza: la vittoria delriapre i giochi e riporta il Torino nel vortice per non retrocedere.pirotecnico traLa prima occasione capita ai padroni digrazie a un passaggio sbagliato di Tomori, che innesca Lasagna. L'attaccante, però, non trova la porta. Al 27' si sblocca il risultato. Ci pensa Krunic, che si procura la punizione e poi la trasforma con un'esecuzione ...

