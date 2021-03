Juventus-Lazio, il doppio ex Lichtsteiner: “I bianconeri sanno come si vincono certe gare” (Di sabato 6 marzo 2021) Stephan Lichtsteiner in vista di Juventus-Lazio.Il doppio ex dell'attesissima gara tra bianconeri e capitolini è stato intervistato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport, esprimendo la sua su un big match che non dovrebbe risparmiare gol e giocate spettacolari. Il classe '84 svizzero ha spiegato come questa gara, per entrambe le compagini, possa rappresentare un punto di svolta stagionale ed avvicinare una delle due ai rispettivi obiettivi di classifica. Ecco le sue parole :"Tesa, tosta: entrambe le squadre avranno grande pressione. La Juve deve vincere per continuare a sognare lo scudetto, la Lazio per coltivare le ambizioni di Champions. È la classica gara che non si può sbagliare. La vittoria per 2-1 allo Stadium nel 2012, con la punizione di Del Piero nel ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 marzo 2021) Stephanin vista di.Ilex dell'attesissima gara trae capitolini è stato intervistato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport, esprimendo la sua su un big match che non dovrebbe risparmiare gol e giocate spettacolari. Il classe '84 svizzero ha spiegatoquesta gara, per entrambe le compagini, possa rappresentare un punto di svolta stagionale ed avvicinare una delle due ai rispettivi obiettivi di classifica. Ecco le sue parole :"Tesa, tosta: entrambe le squadre avranno grande pressione. La Juve deve vincere per continuare a sognare lo scudetto, laper coltivare le ambizioni di Champions. È la classica gara che non si può sbagliare. La vittoria per 2-1 allo Stadium nel 2012, con la punizione di Del Piero nel ...

