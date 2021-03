Draghi, la multinazionale Usa scriverà il Recovery: ma non era il governo dei migliori? (Di sabato 6 marzo 2021) Il governo dei migliori. Così ce lo hanno spacciato quando Draghi è salito al potere. Così dei migliori che per scrivere il Recovery Plan si sono affidati al gigante americano della consulenza strategica aziendale McKinsey per la stesura del Recovery Plan. Tommaso Ciriaco e Roberto Mania su Repubblica rivelano che il contratto tra la società e il ministero dell’Economia italiano è stato firmato nei giorni scorsi. “È stato il Mef, guidato da Daniele Franco, a contattare McKinsey per accelerare la riscrittura del piano italiano e colmare i ritardi accumulati nei mesi scorsi”.



Dalla consulenza, McKinsey dovrebbe ricevere soltanto una sorta di rimborso spese. Ma in quel mondo lì niente si fa per niente e i ritorni per la multinazionale potrebbero esserci a valle ...

