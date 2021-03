Bergamo, due nuove Zone a Traffico Limitato “scolastiche” (Di sabato 6 marzo 2021) La Giunta Comunale di Bergamo ha deciso nella seduta di giovedì l’istituzione di due nuove Zone a Traffico Limitato “scolastiche” per la protezione dei bambini e degli studenti dell’Istituto Comprensivo Santa Lucia. Su richiesta delle scuole e dei comitati genitori, nonché sentite le Reti sociali dei due quartieri, verranno incluse nel provvedimento via Sylva e alcune vie limitrofe a protezione della scuola primaria “Rodari” e della scuola dell’infanzia “Aquilone”, nonché Via Cadorna a protezione della scuola secondaria di primo grado “Santa Lucia”. Le due nuove ZTL saranno attive negli orari di entrata e uscita degli studenti e si aggiungeranno alle cinque già attivate in città, rispettivamente in via dei Cappuccini, via don Bepo Vavassori, via Papa Leone XIII, via ... Leggi su bergamonews (Di sabato 6 marzo 2021) La Giunta Comunale diha deciso nella seduta di giovedì l’istituzione di due” per la protezione dei bambini e degli studenti dell’Istituto Comprensivo Santa Lucia. Su richiesta delle scuole e dei comitati genitori, nonché sentite le Reti sociali dei due quartieri, verranno incluse nel provvedimento via Sylva e alcune vie limitrofe a protezione della scuola primaria “Rodari” e della scuola dell’infanzia “Aquilone”, nonché Via Cadorna a protezione della scuola secondaria di primo grado “Santa Lucia”. Le dueZTL saranno attive negli orari di entrata e uscita degli studenti e si aggiungeranno alle cinque già attivate in città, rispettivamente in via dei Cappuccini, via don Bepo Vavassori, via Papa Leone XIII, via ...

Giorgiolaporta : Che cosa sarebbe successo se chi non è stato capace di gestire due transenne, il servizio d’ordine e un aperitivo a… - gabrieleforcel1 : Bergamo, provincia, supermercato. Divieto di entrare in coppia. Marito e moglie con due carrelli a 30 m di distanza… - oldo_bis : RT @EasyInve: In #Lombardia la campagna vaccinale non è iniziata bene e sta continuando peggio: non sapevano nemmeno quante persone devono… - PadovanicNicola : RT @EasyInve: In #Lombardia la campagna vaccinale non è iniziata bene e sta continuando peggio: non sapevano nemmeno quante persone devono… - Miti_Vigliero : RT @EasyInve: In #Lombardia la campagna vaccinale non è iniziata bene e sta continuando peggio: non sapevano nemmeno quante persone devono… -