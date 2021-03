Mahmood ritorna a Sanremo come un moderno Inuyasha, immerso in un’atmosfera magica e sospesa (Di venerdì 5 marzo 2021) A distanza di due anni dall’edizione che lo ha consacrato vincitore con il brano “Soldi” (certificato quadruplo disco di platino), Mahmood, fra i più importanti esponenti del cantautorato urban pop, sará super ospite al 71° Festival di Sanremo nella serata di venerdì 5 marzo. Mahmood pubblicherà UN NUOVO ALBUM in primavera, disponibile in preorder da oggi. Solo i primi 500 che ordineranno il preorder del nuovo disco riceveranno un vinile in edizione limitata ed esclusiva dal titolo “RARITIES” in cui sono contenute, in versione inedita, alcune delle più famose hit dell’artista: Dorado (solo version), Barrio (versione originale), Calipso (acoustic), Moonlight Popolare (feat. Massimo Pericolo), Rapide (acoustic), Inuyasha (acoustic). Il disco è stato anticipato dal singolo Inuyasha, scritto da ... Leggi su domanipress (Di venerdì 5 marzo 2021) A distanza di due anni dall’edizione che lo ha consacrato vincitore con il brano “Soldi” (certificato quadruplo disco di platino),, fra i più importanti esponenti del cantautorato urban pop, sará super ospite al 71° Festival dinella serata di venerdì 5 marzo.pubblicherà UN NUOVO ALBUM in primavera, disponibile in preorder da oggi. Solo i primi 500 che ordineranno il preorder del nuovo disco riceveranno un vinile in edizione limitata ed esclusiva dal titolo “RARITIES” in cui sono contenute, in versione inedita, alcune delle più famose hit dell’artista: Dorado (solo version), Barrio (versione originale), Calipso (acoustic), Moonlight Popolare (feat. Massimo Pericolo), Rapide (acoustic),(acoustic). Il disco è stato anticipato dal singolo, scritto da ...

