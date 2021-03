Infortunio Arthur, vicino al recupero: ecco quando tornerà in campo (Di venerdì 5 marzo 2021) Infortunio Arthur – Arrivato alla Juventus nell’ambito dell’operazione che ha portato Miralem Pjanic al Barcellona, Arthur in punta di piedi si è guadagnato un posto da titolare all’interno dello scacchiere tattico di Andrea Pirlo. Il Maestro gli ha consegnato le chiavi del suo centrocampo, e il brasiliano ha risposto subito presente, contribuendo a quella che sembrava essere la lenta ed inesorabile risalita dei Campioni d’Italia uscenti. Il suo Infortunio, però, all’inizio di febbraio, poco prima della gara di ritorno con l’Inter i Coppa Italia, ha letteralmente scombussolato le carte in tavola. Infortunio Arthur, le ultimissime sul brasiliano La Juve si è dovuta affidare a Bentancur nel ruolo di play, e l’ex Boca si è disimpegnato con un rendimento alterno in un ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 5 marzo 2021)– Arrivato alla Juventus nell’ambito dell’operazione che ha portato Miralem Pjanic al Barcellona,in punta di piedi si è guadagnato un posto da titolare all’interno dello scacchiere tattico di Andrea Pirlo. Il Maestro gli ha consegnato le chiavi del suo centro, e il brasiliano ha risposto subito presente, contribuendo a quella che sembrava essere la lenta ed inesorabile risalita dei Campioni d’Italia uscenti. Il suo, però, all’inizio di febbraio, poco prima della gara di ritorno con l’Inter i Coppa Italia, ha letteralmente scombussolato le carte in tavola., le ultimissime sul brasiliano La Juve si è dovuta affidare a Bentancur nel ruolo di play, e l’ex Boca si è disimpegnato con un rendimento alterno in un ...

