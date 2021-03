Dzeko sulla via del rientro: il piano della Roma per l'attaccante (Di venerdì 5 marzo 2021) Il bosniaco è alle prese con l'infortunio all'adduttore che gli ha fatto saltare Milan e Fiorentina. Leggi su 90min (Di venerdì 5 marzo 2021) Il bosniaco è alle prese con l'infortunio all'adduttore che gli ha fatto saltare Milan e Fiorentina.

danielelozzi : @alessiodanesi @FanForFun Risposta: mi metti in difficoltà perché sono cose cha attengono al lavoro del DS, persona… - Er_Canaro : @savelliiac neanche una domanda sulla fascia del capitano o su Dzeko... poca roba - ethanfr65474363 : @StePetrucci @mimmo_ferretti @RInfascelli fino alla scorsa settimana chi criticava #Fonseca era un infame in malafe… - PaolaDiCaro : @CSteno75 @gizzo97 @tuttapposter @erbignose Uno è un campione sulla via del tramonto, l’altro un giocatore normale,… - zarcozilesi : Aspetteró il ritorno di Dzeko e la fine della stagione per poter fare una disamina il piú obiettiva possibile sulla… -