Cristiano preoccupato per il figlio | un amico | “Giocherà ancora Ha paura che Cristiano Jr…”

(Di venerdì 5 marzo 2021)Ronaldo e Khabib Nurmagomedov sono amici da anni. Tra il giocatore portoghese e il fighter c'è ammirazione sia per il percorso professionale che quello strettamente personale."Abbiamo chiacchierati quasi tutti i giorni. Quando ci siamo incontrati abbiamo parlato della nostra motivazione e di dove sia nata. Mi ha detto che vuole che suosia il suo successore. Quandoera un bambino sognava solo di avere un paio di scarpe. Suo, invece, ha tutto. Hache non abbia la stessa fame, la stessa volontà. Quando hai tutto, è difficile trovare la giusta motivazione. Mi ha fatto piacere sentirlo. L'ho capito. è una persona che non si accontenta di uno, due o tre titoli. Penso che continuerà per altre due o tre stagioni", ha detto la star ...

novellialbe1153 : @realvarriale @juventusfc @Cristiano @HellasVeronaFC @Inter @Pirlo_official Allora sei vivo? Bene, perché ero un po' preoccupato -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano preoccupato

Golssip

Ero molto' ha spiegato il dirigente. Quello che temeva 'e che poi si è puntualmente ...la campagna per il rinnovo abbonamenti nella stagione in cui alla Juventus era arrivato...Un Sos preoccupante ein vista dei prossimi due impegni contro la Lazio (sabato) e il ...può girargli intorno e vede allentare su di sé la pressione della difesa avversaria che, ...1 Rinnova o non rinnova? Una domanda piuttosto frequente in casa Juve. Ma forse ancor più del tormentone Dybala o di quello che potrebbe cominciare attorno alla figura di Cristiano Ronaldo, il vero ri ...Le ultime notizie Attimi di paura per Cristiano Ronaldo durante Verona Juve. Al 74', il portoghese è rimasto a terra, toccandosi in maniera preoccupante il ginocchio con una smorfia di dolore. CR7 si ...