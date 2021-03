Covid Italia, Iss: “Rt superiore a 1 in 10 regioni” (Di venerdì 5 marzo 2021) “Dieci regioni e province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di 1”. Sono Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Trento, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. E’ il quadro che emerge dalla bozza del report Iss-ministero Salute con il monitoraggio dell’epidemia di Covid in Italia nella settimana 22-28 febbraio con aggiornamento al 3 marzo. Di queste 10 regioni, “il Molise ha un Rt con il limite inferiore superiore a 1.25, compatibile con uno scenario di tipo 3. Delle altre nove, sei hanno un Rt nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre regioni/province autonome hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno”, si spiega. “Sei regioni (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia e Marche) ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 marzo 2021) “Diecie province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di 1”. Sono Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Trento, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. E’ il quadro che emerge dalla bozza del report Iss-ministero Salute con il monitoraggio dell’epidemia diinnella settimana 22-28 febbraio con aggiornamento al 3 marzo. Di queste 10, “il Molise ha un Rt con il limite inferiorea 1.25, compatibile con uno scenario di tipo 3. Delle altre nove, sei hanno un Rt nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre/province autonome hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno”, si spiega. “Sei(Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia e Marche) ...

CottarelliCPI : Esce oggi il mio libro “All’inferno e ritorno”. Parla di come l’economia italiana ha affrontato la crisi Covid, e,… - fattoquotidiano : Covid, mentre tutta Italia va verso misure più restrittive Meloni chiede di aprire le palestre: “Non c’è evidenza s… - robersperanza : Oggi superiamo 5 milioni di dosi di vaccino Covid somministrate in Italia. Grazie alle donne e agli uomini del Serv… - sergimagugliani : RT @LaNotiziaTweet: .#Giorgetti vuole produrre #vaccini. Bigfarma fiuta subito l’affare. Il piano richiede tempi lunghi incompatibili con i… - SIENANEWS : 'Mettere a punto in Italia la filiera produttiva di un vaccino per una malattia virale come il covid dall'inizio al… -