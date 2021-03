Carlo Conti contro le critiche ad Amadeus e Fiorello al Festival commenta: “Stanno facendo un miracolo” (Di venerdì 5 marzo 2021) Carlo Conti è uno dei presentatori più amati della televisione italiana e sul suo curriculum ci sono numerose esperienze come conduttore di programmi di successo. Fra queste ovviamente non manca il Festival di Sanremo, condotto e diretto per ben 3 edizioni consecutive dal 2015 al 2017. Alla luce della sua esperienza, il conduttore ha commentato la competizione in corso in questi giorni non risparmiando le lodi per gli amici e colleghi Amadeus e Fiorello. Carlo Conti sulle critiche a Sanremo: “Bisogna esserci dentro le cose” Intervistato da Massimo Giletti nel corso della sua trasmissione su Rtl 102.5, Carlo Conti ha commentato quello che è uno dei temi più caldi in questo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 marzo 2021)è uno dei presentatori più amati della televisione italiana e sul suo curriculum ci sono numerose esperienze come conduttore di programmi di successo. Fra queste ovviamente non manca ildi Sanremo, condotto e diretto per ben 3 edizioni consecutive dal 2015 al 2017. Alla luce della sua esperienza, il conduttore hato la competizione in corso in questi giorni non risparmiando le lodi per gli amici e colleghisullea Sanremo: “Bisogna esserci dentro le cose” Intervistato da Massimo Giletti nel corso della sua trasmissione su Rtl 102.5,hato quello che è uno dei temi più caldi in questo ...

