Biglietti per i Maneskin a Roma e Milano nel 2021 | 2 palasport dopo Teatro D’Ira Vol 1

Al via la prevendita dei Biglietti per i Maneskin a Roma e Milano nel 2021. I primi due palasport sono alle porte per il gruppo in gara nella categoria dei Campioni al 71° Festival di Sanremo con il brano Zitti E Buoni. A poche ore dalla quarta serata del Festival, la band annuncia due concerti nei palazzetti dello sport della penisola in programma nel mese di dicembre. Il gruppo annuncia oggi le prime date del tour in due fra i più importanti palazzetti italiani: i Maneskin saranno a Roma e a Milano nel 2021. Le date sono quelle di martedì 14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e di stato 18 dicembre al Mediolanum forum di Assago. Per loro si tratta dei primi due concerti della carriera nei palasport dopo Teatro D'Ira Vol.1.

